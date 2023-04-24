Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»

В Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства



В Иркутской области дан старт всероссийскому фестивалю-конкурсу духового и инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи». Уже начат приём заявок на участие в первом, отборочном этапе фестиваля.



- В сентябре мы готовим в Иркутске насыщенную конкурсную и фестивальную программу. Будет творческая лаборатория с мастер-классами и круглыми столами, несколько концертов и зрелищный финал на открытой площадке в центре города, - рассказала директор Иркутского областного дома народного творчества и автор проекта Людмила Герда.



К участию приглашаются творческие коллективы и солисты из Иркутской области и других субъектов РФ, исполняющие музыкальные произведения на духовых инструментах. Конкурс пройдёт в два этапа. Первый – отборочный в заочной форме. Заявки принимаются до 15 мая.



Победителей пригласят в Иркутск для участия в очном конкурсном этапе и фестивальной программе с 13 по 18 сентября. Кульминацией станет гала-концерт, где выступит сводный духовой оркестр конкурсантов, военных и профессиональных оркестров, а также хоровые, хореографические и фольклорные коллективы.



- Всероссийский фестиваль-конкурс «Байкальские духовые Ассамблеи» проводится уже в третий раз. С 2021 года в нём приняли участие более 2300 музыкантов из 20 регионов России. Это расширенный формат фестиваля-конкурса духовых оркестров «Сибирские фанфары», созданного в 2008 году в Братске Иркутской области. «Байкальские духовые Ассамблеи» созданы с целью поддержки, развития и популяризации традиций духовой музыки в Российской Федерации, - сообщает Иркутский областной дом народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.

