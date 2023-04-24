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Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»

Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства

В Иркутской области дан старт всероссийскому фестивалю-конкурсу духового и инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи». Уже начат приём заявок на участие в первом, отборочном этапе фестиваля.

- В сентябре мы готовим в Иркутске насыщенную конкурсную и фестивальную программу. Будет творческая лаборатория с мастер-классами и круглыми столами, несколько концертов и зрелищный финал на открытой площадке в центре города, - рассказала директор Иркутского областного дома народного творчества и автор проекта Людмила Герда.

К участию приглашаются творческие коллективы и солисты из Иркутской области и других субъектов РФ, исполняющие музыкальные произведения на духовых инструментах. Конкурс пройдёт в два этапа. Первый – отборочный в заочной форме. Заявки принимаются до 15 мая.

Победителей пригласят в Иркутск для участия в очном конкурсном этапе и фестивальной программе с 13 по 18 сентября. Кульминацией станет гала-концерт, где выступит сводный духовой оркестр конкурсантов, военных и профессиональных оркестров, а также хоровые, хореографические и фольклорные коллективы.

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Байкальские духовые Ассамблеи» проводится уже в третий раз. С 2021 года в нём приняли участие более 2300 музыкантов из 20 регионов России. Это расширенный формат фестиваля-конкурса духовых оркестров «Сибирские фанфары», созданного в 2008 году в Братске Иркутской области. «Байкальские духовые Ассамблеи» созданы с целью поддержки, развития и популяризации традиций духовой музыки в Российской Федерации, - сообщает Иркутский областной дом народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
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