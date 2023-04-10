В Бурятии стала известна полная программа фестиваля «Мунку-Сардык-2023»

Программа фестиваля:





Как сообщал «Байкал-Daily», поскольку эта зона является пограничной – по вершине Мунку-Сардык проходит граница с Монголией –





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Как сообщал «Байкал-Daily», поскольку эта зона является пограничной – по вершине Мунку-Сардык проходит граница с Монголией – для участия в мероприятии нужно получить пропуск

Жители Бурятии, а также участники из других регионов готовятся сейчас к традиционному ежегодному восхождению на самую высокую точку Бурятии - гору Мунку-Сардык высотой 3 491 метров. Гора находится на границе Бурятии и Монголии, альпинисты восходят на неё по трем маршрутам разной категории сложности.- Главная идея фестиваля «Мунку-Сардык-2023» состоит в том, чтобы нахождение всех любителей гор в эти дни на Мунку-Сардык обрело особый смысл и было посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. Каждый человек, находящийся в этом районе с 29 апреля по 2 мая может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой славной дате, - рассказали организаторы фестиваля.Во время фестиваля пройдут соревнования по массовому и скоростному восхождению, соревнования по ски-кроссу и бордеркроссу. Также предусмотрена разнообразная культурная программа: вечер авторской и бардовской песни; соревнования по традиционным видам спорта, экологическая акция «За чистый Мунко-Саридак» и молебен почитания Бурэн-Хана – хозяина священной горы Мунко-Саридак «Бүрэн Хаанай Тахил».Заход в горный лагерь. Обустройство палаточных городков.7:00-10:00 -Начало восхождения участников на вершину г. Мунку-Сардык.20-00 - судейская коллегия и мандатная комиссия соревнований по скоростному восхождению в лагере организаторов.21:30 – 23:00 – кинозал под открытым небом. Просмотр фильма «В бой идут одни старики» (12+). Чай у костра.8:15 - старт соревнований по скоростному восхождению, «Кубок Победы».20:00 - церемония награждения победителей и призеров соревнований по скоростному восхождению.21:00–22:15 вечер песен военных лет. Концерт «О героях былых времен...» (0+) Исполняют клуб гитарной песни «Поющий родник» и все желающие - гитара по кругу.11:00 – соревнования по бордекроссу и ски-кроссу (в районе нижнего участка ледопада реки Белый Иркут).17:00 - торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований и участников восхождения.