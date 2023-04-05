Он состоится в Мухоршибирском районе
С 6 по 8 апреля в Бурятии состоится межрегиональный турнир по боксу памяти Кирилла Фалилеева и Михаила Хуснутдинова – воспитанников Мухоршибирской спортивной школы имени В.Ф. Федотова. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Угольщик» села Саган-Нур Мухоршибирскогорйона.
Парад открытия турнира будет проведён 6 апреля в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут турнир по боксу памяти воспитанников спортшколы
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