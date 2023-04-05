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В Бурятии проведут турнир по боксу памяти воспитанников спортшколы

В Бурятии проведут турнир по боксу памяти воспитанников спортшколы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в Мухоршибирском районе

С 6 по 8 апреля в Бурятии состоится межрегиональный турнир по боксу памяти Кирилла Фалилеева и Михаила Хуснутдинова – воспитанников Мухоршибирской спортивной школы имени В.Ф. Федотова. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Угольщик» села Саган-Нур Мухоршибирскогорйона.

Парад открытия турнира будет проведён 6 апреля в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия бокс Мухоршибирский район турнир спорт

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