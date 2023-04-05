В Улан-Удэ ко Дню Победы проведут почти 100 мероприятий

В том числе 9 мая на площади Советов состоится парад

Ко Дню Победы Улан-Удэ будет празднично оформлен растяжками на путепроводах, баннерами, инсталляциями, фотозонами и конструкциями с флагами, сообщил в соцсетях мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. Всего планируется задействовать 126 конструкций различного формата. Также будут использованы электронные экраны. В Улан-Удэ до 1 мая отремонтируют 22 памятника и прилегающие к ним территории.

«Готовимся провести на высоком уровне День Победы. Запланировано почти 100 мероприятий» - сообщил Шутенков.

Концертные «Фронтовые бригады» выступят во всех дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной. В апреле начнёт работать передвижная выставка Музея истории города Улан-Удэ «Их именами названы улицы». С начала мая традиционно пройдут Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Письмо солдату», «Парад у дома ветерана», «Великое кино Великой страны».

8 мая состоится «Марш юных патриотов» и торжественный митинг «Живёт Победа в поколениях» на Мемориале Победы.

«На площади Революции второй год подряд пройдет праздничный концерт «С Победой в сердце» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города», - отметил мэр.

В День Победы, 9 мая в 10 утра на площади Советов состоится парад войск Улан-Удэнского гарнизона с участием 43 единиц военной техники. После парада начнётся шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк».

По словам Игоря Шутенкова, в праздничные дни в городе усилят охрану и работу общественного транспорта.

В апреле-мае 2023 года жители России будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с праздником Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая из-за празднования Дня Победы.



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