Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии семена земляники, томата и шпината







Вся продукция была возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.







В МАПП «Кяхта» сотрудники Россельхознадзора и бурятские таможенники не дали гражданину Монголии вывезти семена земляники, овощей и цветов.- Гражданин Монголии пытался провезти через границу подкарантинную продукцию – 709 семян овощных культур, 210 семян цветочных культур, 50 семян земляники без фитосанитарного сертификата. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.Сотрудники составили протокол по ст.10.2 КоАП РФ.