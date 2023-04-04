Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии семена земляники, томата и шпината

Он не оформил обязательный фитосанитарный сертификат
В МАПП «Кяхта» сотрудники Россельхознадзора и бурятские таможенники не дали гражданину Монголии вывезти семена земляники, овощей и цветов.
- Гражданин Монголии пытался провезти через границу подкарантинную продукцию – 709 семян овощных культур, 210 семян цветочных культур, 50 семян земляники без фитосанитарного сертификата. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
Сотрудники составили протокол по ст.10.2 КоАП РФ.
Вся продукция была возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
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