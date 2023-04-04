Добираться туда на двухколёсном транспорте хотят треть горожан
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что ездить в офис на велосипеде хотели бы 32% жителей бурятской столицы. Однако пока так делают только 5%.
Самокаты и электросамокаты у нас менее популярны, чем велосипеды. Только 3% улан-удэнцев добираются до работы именно на них, а четверть опрошенных (25%) не против освоить эти девайсы.
Работающие мужчины пользуются велосипедами и самокатами чаще женщин, а среди респондентов младше 34 лет они популярнее, чем у тех, кому за 45, рассказали в SuperJob.
Улан-удэнцы хотят ездить на работу на велосипедах
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