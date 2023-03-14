В отдалённом районе Бурятии перешли на режим экономии угля

Введён режим повышенной готовности



В Муйском районе Бурятии перешли на режим экономии угля. Там ввели режим «Повышенная готовность» в связи с критической ситуацией с поставкой угля.



- Согласно постановлению администрации района № 114 от 13 марта, ООО «Икибзяк» рекомендовано перейти в режим экономии твёрдого топлива, понизить температуру теплоносителя на 5 градусов ниже норматива, - сообщает «Муя-инфо».



Также рекомендовано усилить работу по сбору задолженности с потребителей и ускорить работу по получению субсидии по выпадающим доходам за февраль. Полученными деньгами планируется расплатиться за поставленный уголь

