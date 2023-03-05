Житель Бурятии напал на приятеля с ножом, не вытерпев оскорблений

От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице
3 октября 2022 года между пьяными подсудимым и потерпевшим произошла ссора.
Потерпевший стал выражаться в адрес знакомого грубой нецензурной бранью, называл его «тряпкой», ударил по лицу и решил проверить на «слабо», сказав, что тот не сможет ударить его ножом. В свою очередь, знакомый буйного мужчины, разозлившись, умышленно нанёс один удар ножом в область живота потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.
- По результатам судебного следствия гр. О. осуждён по ч. 4 ст. 111 УК РФ, с назначением наказания в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Бичурском районном суде.
Осуждённый, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке.
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