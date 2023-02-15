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В медорганизациях Бурятии выберут лучший музей

В медорганизациях Бурятии выберут лучший музей
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят 17 июня

В Бурятии объявлен конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция) в медицинской организации». Конкурс посвящён столетию республики и столетию здравоохранения региона.

- Цель конкурса: выявление и поддержка музейных практик, сохранение истории здравоохранения в медицинской организации, развитие потенциала музеев в воспитательной работе с молодёжью, - сообщает Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший музей» (среди музеев в отдельном помещении);
- «Лучшая музейная экспозиция» (среди экспозиций);
- «Лучшая музейная экспозиция в структурном подразделении» (среди филиалов, отделений, ФАПов, ВА);
- «История медицинской организации в лицах»;
- «Лучший виртуальный музей».

С 10 февраля по 23 апреля в медицинских организациях пройдёт подготовительная работа. С 24 апреля по 28 апреля состоится приём заявок и конкурсных материалов на электронную почту: [email protected]

С 1 мая по 1 июня будут подведены итоги. Члены конкурсной комиссии проведут оценку работ в соответствии с критериями конкурса. При необходимости комиссия вправе затребовать у участника дополнительные материалы, а также посетить медицинскую организацию для уточнения информации.

17 июня состоится награждение победителей на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

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