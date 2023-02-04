В Бурятии продолжается «перепись» диких животных









В Бурятии продолжается зимний маршрутный учёт (ЗМУ), его ещё называют «переписью» диких животных и птиц Бурятии.Государственный инспектор Бурприроднадзора в Бичурском районе Александр Бурцев проводит ЗМУ со школьниками Буйской средней школы.Они уже увидели следы зайца и куропаток. Это прекрасная возможность для юных натуралистов в практических условиях узнать больше о животном мире.Зимний маршрутный учёт - система регулярных наблюдений за объектами животного мира, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью системы их обитания.ЗМУ в Бурятии продлится до 10 марта, сообщает Бурприроднадзор.