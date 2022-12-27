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В районе Бурятии выбрали лучшие сёла

В районе Бурятии выбрали лучшие сёла
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Мухоршибирского района
В Мухоршибири подвели итоги прошедшего года

В Мухоршибирском районе Бурятии подвели итоги конкурсов, прошедших в рамках празднования 95-летия района.

В рамках конкурса «Лучшее поселение» дипломом первой степени в номинации «Сельское поселение» с численностью до 600 человек награждено сельское поселение «Хошун-Узурское». В номинации «Сельское поселение» с численностью до 1000 человек победило сельское поселение «Калиновское». В номинации «Сельское поселение» с численностью до 2000 человек - сельское поселение «Никольское». В номинации «Сельское поселение» с численностью свыше 2000 человек - сельское поселение «Саганнурское».

По итогам экономических показателей в рейтинге поселений первые места заняли:
- с численностью свыше 2000 человек – сельское поселение «Саганнурское»;
- с численностью до 2000 человек – сельское поселение «Никольское»;
- с численностью до 1000 человек – сельское поселение «Тугнуйское»;
- с численностью до 600 человек – сельское поселение «Барское».

Номинация в сфере благоустройства территории района «Самое красивое село», вручается сельским поселениям за плодотворно проведенную работу по формированию положительного имиджа района. «Самым красивым селом» среди малых сёл Мухоршибирского района стало сельское поселение «Цолгинское», у. Зандин. «Самое красивое село» среди крупных сёл - сельское поселение «Никольское». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Мухоршибирский район Бурятия конкурс сельские поселения благоустройство

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