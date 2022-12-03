Молодые люди кололи дрова в двух СНТ и одном посёлке
3 ноября волонтёры Российского союза молодёжи и Молодёжной палаты оказали адресную помощь семьям мобилизованных. Акция была организована Молодёжной палатой Улан-Удэнского городского совета депутатов.
Адресную помощь в СНТ «Строитель», СНТ «20 лет Победы» и в посёлке Солдатский оказывали три группы: молодые люди кололи дрова. Всего участие в акции приняли 15 человек.
- У меня в сентябре сын ушёл добровольцем. В Комитете по социальной политике рассказали, что есть возможность оказать волонтёрскую помощь. Огромное спасибо, для меня это большая помощь, то, что пришли, сделали ребята. Сложить – это не проблема, а колоть, это всё равно тяжело, когда мы с дочерью вдвоём, - рассказала жительница СНТ «Строитель» Людмила.
Подобные акции организуются уже не в первый раз. Молодёжная палата регулярно получает заявки на волонтёрскую помощь и оказывает её по выходным дням. Организаторы акции заявляют, что каждый нуждающийся обязательно получит поддержку.
За свою 25-летнюю историю в Бурятии Российский союз молодёжи неоднократно оказывал помощь одиноким пенсионерам, а волонтёры регулярно сдают донорскую кровь. Узнав о нуждах семей, чьи отцы и сыновья отправились на спецоперацию, волонтёры РСМ подключились к акции и приняли в ней активное участие.
- Я студент Бурятской сельскохозяйственной академии, волонтёр Российского союза молодёжи. Принимаю участие в мероприятии, нравится помогать людям. В данной акции я в первый раз. Мне позвонили и предложили, я с радостью согласился, - делится волонтёр Александр.
Заявки на волонтёрскую помощь ежедневно принимаются Комитетом по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ волонтёры продолжают помогать семьям мобилизованных
Общество, Фото:
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