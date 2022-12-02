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В столице Бурятии состоится масштабное отключение света

В столице Бурятии состоится масштабное отключение света
Общество,  Фото:pixabay.com
Его не будет всю рабочую неделю в разных районах города

В столице Бурятии вновь анонсировали массовое отключение электроэнергии, которое затронет несколько десятков улиц. Среди них – и те, что расположены в центре Улан-Удэ.

Из-за плановых работ света не будет в разных районах города на следующей рабочей неделе – с 5 по 9 декабря. Список адресов и время опубликовали на официальной странице администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте».

Понедельник, 5 декабря

С 9:00 до 17:00

- улица Шмидта, дома № 2/1, 2/2, 4-6
- улица Кубышева, № 1 и 2
- улица Свердлова, № 1, 2 и 6а
- улица Смолина, 5б, 5/1-5/4
- улица Свободы, № 2-13, 2/2, 2/3
- улица Банзарова, № 1-5, 5а и 5б
- улица Кузнечная, № 2-8

С 9:00 до 17:00

- улицы Дундича, № 1-15 и 24
- улица Шевченко, № 1-28

С 10:00 до 17:00 – СНТ «Пищевик»

С 13:00 до 17:00 – улица Октябрьская, № 2, 2/1, 2в

Вторник, 6 декабря

С 13:00 до 17:00

- улица Полярная, дома № 1-7
- Полярный переулок, № 1-6
- улица Тобольская, № 1-9 и 32-46
- Тобольская переулок, № 11-20 и 11а
- ясли-сад № 88 «Ладушки», улица Ключевская
- Ключевская, № 52-62

С 9:00 до 17:00

- улица Серова, № 2
- улица Сиреневая, № 1-31
- улица Славы, 60
- улица Монтажная, № 2-18, 1а, 1б, 1в
- улица Янтуева, 18
- улица Берёзовая (Стеклозавод), № 1а и 6а

С 13:00 до 17:00

- улица Мунгонова, № 1-42, 22а
- АЗС № 6
- СТ «Горки»
- улица Буранная, № 1 и 5б
- улица Ясневая, № 5-69
- улица Клеверная, № 1-27
- улица Испытателей, 11а
- улица Северо-Восточная, № 22-98
- улица Миля, № 1-37
- улица Королёва, № 2а, 33а и 7-75
- улица Исаева, № 3-12
- улица Сафронова, № 6 и 8
- улица Чкалова, № 21
- улица Камова, 8б
- улица Авиаторов, № 1-55
- улица Буранная, № 60
- ДНТ «Молодёжный»

Среда, 7 декабря

С 13:00 до 17:00

- школа № 19
- улица Жердева, №19-25
- улица Ключевская, 22

С 9:00 до 13:00

- улица Лермонтова, № 6-130
- улица Лобачевского, № 1-41
- улица Вакарина, № 23-98
- улица Шевченко, № 29-130
- улица Подлесная, № 102-106
- водоналивная будка на улице Шевченко (МУП «Водоканал»)
- улица Ковалевской, № 4-14
- улица Короленко, № 1-72
- улица Кольцевая, № 1-51
- улица Вакарина, № 45-82
- улица Дарвина, № 12-33
- улица Короленко, № 33-39

Четверг, 8 декабря

С 13:00 до 17:00

- ЦТП (центральный тепловой пункт)-18
- улица Ключевская, № 2-16

С 13:00 до 17:00

- ЦТП на улице Туполева
- улица Туполева, № 13-17
- улица Антонова, № 20-23

С 9:00 до 17:00

- улица Шмидта, 2/1, 2/2 и 4-6
- улица Куйбышева, № 1 и 2
- улица Свердлова, № 1, 2 и 6а
- улица Смолина, 5в, 5/1-5/4
- улица Свободы, № 2-13, 2/3 и 2/3
- улица Банзарова, № 1-5, 5а и 5б
- улица Кузнечная, № 2-8

Пятница, 9 декабря

С 13:00 до 17:00

- КНС, ПНС в 111 квартале
- 111 микрорайон, дома № 11
- 13 микрорайон, № 2, 5, 8, 9 и 13

С 13:00 до 17:00

- школа № 46 на улице Чайковского
- детский сад № 51, Чайковского, 10б
- улица Чайковского, № 10-14
- детский клуб «Юность» на Чайковского, 10
электроэнергия ремонт отключение света

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