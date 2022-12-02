В столице Бурятии состоится масштабное отключение света

Его не будет всю рабочую неделю в разных районах города





В столице Бурятии вновь анонсировали массовое отключение электроэнергии, которое затронет несколько десятков улиц. Среди них – и те, что расположены в центре Улан-Удэ.Из-за плановых работ света не будет в разных районах города на следующей рабочей неделе – с 5 по 9 декабря. Список адресов и время опубликовали на официальной странице администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте».С 9:00 до 17:00- улица Шмидта, дома № 2/1, 2/2, 4-6- улица Кубышева, № 1 и 2- улица Свердлова, № 1, 2 и 6а- улица Смолина, 5б, 5/1-5/4- улица Свободы, № 2-13, 2/2, 2/3- улица Банзарова, № 1-5, 5а и 5б- улица Кузнечная, № 2-8С 9:00 до 17:00- улицы Дундича, № 1-15 и 24- улица Шевченко, № 1-28С 10:00 до 17:00 – СНТ «Пищевик»С 13:00 до 17:00 – улица Октябрьская, № 2, 2/1, 2вС 13:00 до 17:00- улица Полярная, дома № 1-7- Полярный переулок, № 1-6- улица Тобольская, № 1-9 и 32-46- Тобольская переулок, № 11-20 и 11а- ясли-сад № 88 «Ладушки», улица Ключевская- Ключевская, № 52-62С 9:00 до 17:00- улица Серова, № 2- улица Сиреневая, № 1-31- улица Славы, 60- улица Монтажная, № 2-18, 1а, 1б, 1в- улица Янтуева, 18- улица Берёзовая (Стеклозавод), № 1а и 6аС 13:00 до 17:00- улица Мунгонова, № 1-42, 22а- АЗС № 6- СТ «Горки»- улица Буранная, № 1 и 5б- улица Ясневая, № 5-69- улица Клеверная, № 1-27- улица Испытателей, 11а- улица Северо-Восточная, № 22-98- улица Миля, № 1-37- улица Королёва, № 2а, 33а и 7-75- улица Исаева, № 3-12- улица Сафронова, № 6 и 8- улица Чкалова, № 21- улица Камова, 8б- улица Авиаторов, № 1-55- улица Буранная, № 60- ДНТ «Молодёжный»С 13:00 до 17:00- школа № 19- улица Жердева, №19-25- улица Ключевская, 22С 9:00 до 13:00- улица Лермонтова, № 6-130- улица Лобачевского, № 1-41- улица Вакарина, № 23-98- улица Шевченко, № 29-130- улица Подлесная, № 102-106- водоналивная будка на улице Шевченко (МУП «Водоканал»)- улица Ковалевской, № 4-14- улица Короленко, № 1-72- улица Кольцевая, № 1-51- улица Вакарина, № 45-82- улица Дарвина, № 12-33- улица Короленко, № 33-39С 13:00 до 17:00- ЦТП (центральный тепловой пункт)-18- улица Ключевская, № 2-16С 13:00 до 17:00- ЦТП на улице Туполева- улица Туполева, № 13-17- улица Антонова, № 20-23С 9:00 до 17:00- улица Шмидта, 2/1, 2/2 и 4-6- улица Куйбышева, № 1 и 2- улица Свердлова, № 1, 2 и 6а- улица Смолина, 5в, 5/1-5/4- улица Свободы, № 2-13, 2/3 и 2/3- улица Банзарова, № 1-5, 5а и 5б- улица Кузнечная, № 2-8С 13:00 до 17:00- КНС, ПНС в 111 квартале- 111 микрорайон, дома № 11- 13 микрорайон, № 2, 5, 8, 9 и 13С 13:00 до 17:00- школа № 46 на улице Чайковского- детский сад № 51, Чайковского, 10б- улица Чайковского, № 10-14- детский клуб «Юность» на Чайковского, 10