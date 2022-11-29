29 ноября

28 ноября

Популярное

Улан-Удэ принял студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии»

Улан-Удэ принял студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии»
Общество,  Фото:пресс-служба хореографического колледжа
Мероприятие было посвящено Всемирному дню толерантности

24 ноября в Улан-Удэ состоялся V республиканский студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии. В техникум строительства и городского хозяйства съехались студенты 18 средних профессиональных учебных заведений республики. Участниками фестиваля стали сотни студентов ссузов со всех уголков Бурятии.

Каждая команда участников прошедшего фестиваля представляла определённую национальность согласно предварительной жеребьёвке. Среди студенческих коллективов проводился творческий конкурс, включающий несколько этапов. Первый, самый любимый молодёжью, - презентация национального блюда, где конкурсанты демонстрировали свои столы в национальном стиле.

Всеми цветами радуги играл следующий этап – представление национального костюма. И, наконец, самым захватывающим и зрелищным стал завершающий этап – концерт художественной самодеятельности.

Участие в мероприятии принял Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева, представивший узбекскую культуру. Колледж выставил свою команду «Ният», сформированную из 10 студентов 1 и 2 курсов колледжа.

- Украшением нашего стола-дастархана стали такие известные узбекские блюда, как плов, самса, казан-кебаб, лаваш, восточные сладости и фрукты. Мы красочно сервировали свою гастрономическую презентацию узбекскими натуральными коврами, яркими подушками и цветочной композицией с хлопком. Все было предельно аутентично, и это очень понравилось жюри и зрителям, - рассказывает Эржена Бардуева, замдиректора БРХК по воспитательной работе.

Команда колледжа тщательно подобрала и достойно представила национальные узбекские костюмы. А хореографический номер «Узбекский танец» в исполнении студентов 2 курса колледжа покорил сердца всех участников фестиваля.

Не удивительно, что будущие танцоры балета по итогам всех состязаний удостоились высокого первого места. А капитан команды Павел И. был единственным, кто получил специальный приз фестиваля за самое лучшее представление и защиту стола – подарочный сертификат. Об этом сообщает пресс-служба хореографического колледжа.

Гран-при фестиваля «Дружба народов Бурятии» было присуждено команде педагогического колледжа. По информации управления по делам молодёжи, первое место разделили две команды: «Казаки» Бурятского колледжа технологий и лесопользования и БРХК имени Сахьяновой и Абашеева. Сразу три команды стали обладателями дипломов II степени: Гусиноозёрский экономический техникум, Байкальский колледж туризма и сервиса и технологический колледж ВСГУТУ. Дипломами III степени отмечены Бурятский агарный колледж, республиканский межотраслевой техникум и Байкальский многопрофильный колледж.

Улан-Удэ Бурятия ссузы колледж фестиваль национальная культура студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы могут зарабатывать по сто тысяч в год на съёмных комнатах
Улан-удэнцы могут зарабатывать по сто тысяч в год на съёмных комнатах
Общество, 29.11.2022
Но окупятся они только через девять с лишним лет
В Улан-Удэ городским электрикам рассказали о половых инфекциях
В Улан-Удэ городским электрикам рассказали о половых инфекциях
Общество, 29.11.2022
Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы по укреплению здоровья
На маршруте Улан-Удэ – Сотниково увеличат число автобусов
На маршруте Улан-Удэ – Сотниково увеличат число автобусов
Общество, 29.11.2022
Проблемы с автобусами особенно заметны в час пик
Стало известно, что изменится в жизни жителей Бурятии с декабря
Стало известно, что изменится в жизни жителей Бурятии с декабря
Общество, 29.11.2022
Жителей республики этой зимой ждёт ряд нововведений

В Иркутской зоогалерее собака стала приёмной мамой для леопардёнка
В Иркутской зоогалерее собака стала приёмной мамой для леопардёнка
Общество, 29.11.2022
Подробности создания необычной семьи пообещали рассказать позже
В Бурятии рассказали о порядке возвращения отцов троих детей с СВО
В Бурятии рассказали о порядке возвращения отцов троих детей с СВО
Общество, 29.11.2022
Их жён попросили принести свидетельства о рождении ребятишек в военкоматы
В Улан-Удэ уборку улиц от снега контролируют со спутников
В Улан-Удэ уборку улиц от снега контролируют со спутников
Общество, 29.11.2022
20 единиц коммунальной спецтехники устраняют последствия снегопада
Браки чаще всего распадаются на севере Бурятии
Браки чаще всего распадаются на севере Бурятии
Общество, 29.11.2022
А самые крепкие семьи оказались в Окинском и Закаменском районах
В Бурятии сельчане озаботились судьбой единственного солёного озера
В Бурятии сельчане озаботились судьбой единственного солёного озера
Общество, 29.11.2022
Местные жители считают, что его загадили владельцы ближайших заимок
Известный художник из Бурятии раскрыл секрет своей уникальной мозаики
Известный художник из Бурятии раскрыл секрет своей уникальной мозаики
Общество, 29.11.2022
Зорикто Доржиев рассказал, как создавал единственное произведение в этой технике
Жителей Бурятии призвали держать собак на привязи
Жителей Бурятии призвали держать собак на привязи
Общество, 29.11.2022
Владельцев животных просят следить за ними и не выгуливать где попало
Ушёл из жизни заслуженный врач Бурятии Дашицырен Занаев
Ушёл из жизни заслуженный врач Бурятии Дашицырен Занаев
Общество, 29.11.2022
Дашицырен Шоноевич 36 лет проработал в сфере здравоохранения в Курумканском районе
Жительница Бурятии нашла в лесу ружьё
Жительница Бурятии нашла в лесу ружьё
Общество, 29.11.2022
Находку женщина сразу же сдала в Росгвардию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^