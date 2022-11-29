Улан-Удэ принял студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии»

Общество, Фото: пресс-служба хореографического колледжа

Мероприятие было посвящено Всемирному дню толерантности



24 ноября в Улан-Удэ состоялся V республиканский студенческий фестиваль «Дружба народов Бурятии. В техникум строительства и городского хозяйства съехались студенты 18 средних профессиональных учебных заведений республики. Участниками фестиваля стали сотни студентов ссузов со всех уголков Бурятии.



Каждая команда участников прошедшего фестиваля представляла определённую национальность согласно предварительной жеребьёвке. Среди студенческих коллективов проводился творческий конкурс, включающий несколько этапов. Первый, самый любимый молодёжью, - презентация национального блюда, где конкурсанты демонстрировали свои столы в национальном стиле.



Всеми цветами радуги играл следующий этап – представление национального костюма. И, наконец, самым захватывающим и зрелищным стал завершающий этап – концерт художественной самодеятельности.



Участие в мероприятии принял Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева, представивший узбекскую культуру. Колледж выставил свою команду «Ният», сформированную из 10 студентов 1 и 2 курсов колледжа.



- Украшением нашего стола-дастархана стали такие известные узбекские блюда, как плов, самса, казан-кебаб, лаваш, восточные сладости и фрукты. Мы красочно сервировали свою гастрономическую презентацию узбекскими натуральными коврами, яркими подушками и цветочной композицией с хлопком. Все было предельно аутентично, и это очень понравилось жюри и зрителям, - рассказывает Эржена Бардуева, замдиректора БРХК по воспитательной работе.



Команда колледжа тщательно подобрала и достойно представила национальные узбекские костюмы. А хореографический номер «Узбекский танец» в исполнении студентов 2 курса колледжа покорил сердца всех участников фестиваля.



Не удивительно, что будущие танцоры балета по итогам всех состязаний удостоились высокого первого места. А капитан команды Павел И. был единственным, кто получил специальный приз фестиваля за самое лучшее представление и защиту стола – подарочный сертификат. Об этом сообщает пресс-служба хореографического колледжа.



Гран-при фестиваля «Дружба народов Бурятии» было присуждено команде педагогического колледжа. По информации управления по делам молодёжи, первое место разделили две команды: «Казаки» Бурятского колледжа технологий и лесопользования и БРХК имени Сахьяновой и Абашеева. Сразу три команды стали обладателями дипломов II степени: Гусиноозёрский экономический техникум, Байкальский колледж туризма и сервиса и технологический колледж ВСГУТУ. Дипломами III степени отмечены Бурятский агарный колледж, республиканский межотраслевой техникум и Байкальский многопрофильный колледж.



