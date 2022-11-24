В районных школах Бурятии создаются агроклассы

Общество, Фото: пресс-служба НХ РБ

В республике разрабатывается программа развития агроэкологических объединений школьников



В Бурятии началось движение по созданию агроклассов. Получено оборудование для двух агроклассов: в Тарбагатайском и Иволгинском районах. Ещё 10 образовательных учреждений Бурятии определены в качестве пилотных площадок для организации работы агроклассов. Среди них санаторная школа-интернат №28 города Улан-Удэ, школы из Мухоршибирского, Курумканского, Кабанского, Кяхтинского, Баргузинского, Джидинского, Селенгинского районов республики.



Заинтересованные ведомства собрались на площадке Народного Хурала РБ, чтобы рассмотреть, как исполняются рекомендации прошедшего в мае этого года «круглого стола», на котором обсуждалось развитие агроэкологических объединений школьников.



Напомним, что на сегодняшний день в Бурятии идёт разработка программы развития агроэкологических объединений школьников на базе образовательных организаций, а это учебно-опытные участки, учебно-производственные бригады, агроклассы. Депутаты НХ РБ рекомендовали не только разработать, но и утвердить данную программу. По мнению парламентариев, это даст возможность предусматривать финансирование из бюджета мероприятий в рамках региональной программы.



В проекте республиканского бюджета на 2023 была учтена бюджетная заявка по расходам на обеспечение функционирования агроклассов, на организацию и проведение ежегодных региональных этапов конкурсов агроэкологических объединений школьников, на приобретение мебели и оборудования. Выделены средства на фонд оплаты труда для 10 педагогов дополнительного образования. Кроме того, совместно с управлением Роспотребнадзора по РБ проработаны вопросы проведения сертификации продукции пришкольных участков в целях легализации её использования в школьном питании.



Пока рассматриваются варианты оказания господдержки агроэкологическим объединениям школьников в части приобретения семенного и посадочного материала, сельскохозяйственного инвентаря и оборудования. По информации министерства сельского хозяйства республики, не представляется возможным прямое финансирование данного направления. Но как вариант возможна такая поддержка через сельхозтоваропроизводителей, которые возьмут шефство над пришкольными участками. Об этом сообщает пресс-служба Народного Хурала.



