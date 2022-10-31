Волейболистки Бурятии завоевали «серебро» «Кубка Аги»

Соревнования выиграли команды Могойтуйского района
В двух спортивных залах посёлка Агинское с 28 по 30 октября прошёл XIX чемпионат по волейболу среди женских и мужских команд «Кубок администрации Агинского Бурятского округа». Соревнования были посвящены 85-летию со дня образования округа и Дню комсомола.
В чемпионате приняли участие 180 человек. Это 17 команд из трёх муниципальных районов Агинского Бурятского округа и ГО «Посёлок Агинское», Борзинского, Кыринского районов Забайкалья и Иволгинского района Бурятии.
Особое внимание привлекли финальные игры женских команд. За «золото» боролись команда «Рассвет» Могойтуйского района и гости из Бурятии – команда Иволгинского района. Игра завершилась победой могойтуйцев, ставших уже девятикратными победительницами. Также острая борьба развернулась за третье место между женскими командами из села Токчин Дульдургинского района и посёлка Агинское. Удача в этот раз оказалась на стороне токчинской команды.
Итог игры за третье место у мужчин между командами «Онон» Дульдургинского района и Кыринского района – 3:0 в пользу дульдургинцев. Завершились соревнования финалом между неоднократными победителями прошлых турниров: командами Агинского района и Могойтуйского района. По результатам золотого финала победителем вышла команда Могойтуйского района, тем самым став пятикратными победителями кубка.
Женщины
1 место – «Рассвет», Могойтуйский район (Санжаин Эржена, Осорова Баярма, Маюрова Марина, Лхасаранова Саяна, Базаржапова Ирина, Жигмитова Сарюхан, Баясхаланова Сарюна, Митупова Арюна);
2 место – Иволгинский район, (Республика Бурятия (Бадмацыренова Любовь, Батомункуева Сэсэгма, Батоева Арюна, Банчикова Жаргалма, Дымбрынова Татьяна, Жепхолова Анастасия, Тогочеева Эржена, Цырендоржиева Надежда);
3 место – «Токчин», Дульдургинский район (Базаргуруева Туяна, Дугаржапова Арюна, Дугаржапова Алина, Намсараева Раджана, Цыдыпова Александра, Сангажапова Алина, Чернышева Виктория, Пляскина Татьяна, Цыдыпова Лариса).
Мужчины
1 место – Могойтуйский район (Дармажапов Баир, Болотов Чимит-Цырен, Стуков Денис, Цыденешиев Мунко, Прохоров Сокто, Дондоков Эрдэни, Батомункуев Зориг, Ешиев Сурен, Цыденжапов Ринчин, Цыденжапов Нимацырен);
2 место – Агинский район (Бадараев Буянто, Махазагдаев Тумэн, Батуев Буянто, Нимацыренов Аюр, Жаргалов Буянто, Галсанов Аюр, Бадмаев Баясхалан, Ральдин Жаргал, Шаткус Алексей, Болотов Батор, Насакдоржиев Доржо, Лхамажапов Болот);
3 место – «Онон», Дульдургинский район (Санжимитупов Александр, Цыдыпов Артур, Мижитдоржиев Мунко, Галсанов Эрдэм, Жамсаранов Александр, Лысенко Илья, Лхасаранов Александр, Гунгаев Дылгыр, Дагбаев Дондок, Гомбуев Анатолий).
Победители и призёры награждены дипломами, медалями, кубками и денежными вознаграждениями от организационного комитета. Также были вручены специальные призы:
Среди женских команд:
«Лучший игрок» - Маюрова Марина («Рассвет»),
«Лучшая диагональная» - Жигмитова Сарюхан («Рассвет»),
«Лучшая связующая» - Баясхаланова Сарюна («Рассвет»),
«Лучшая блокирующая» - Батоева Арюна (Иволгинский район),
«Лучший доигровщик» - Дымбрынова Татьяна (Иволгинский район),
«Лучший либеро» - Дугаржапова Алина («Токчин»),
«Лучший тренер» - Лхасаранов Бальжинима Ринчинович (Могойтуйский район).
Среди мужских команд:
«Лучший игрок» - Шаткус Алексей (Агинский район),
«Лучший связующий» - Цыденешиев Мунко (Могойтуйский район),
«Лучший диагональный» - Лысенко Илья (Дульдургинский район),
«Лучший доигровщик» - Батомункуев Зориг (Могойтуйский район),
«Лучший блокирующий» - Дармажапов Баир (Могойтуйский район,)
«Лучший либеро» - Лхамажапов Болот (Агинский район),
«Лучший тренер» - Дармажапов Баир (Могойтуйский район).
Специальные призы от комсомольцев Аги 80-х годов вручены командам Кыринского и Иволгинского районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Волейболистки Бурятии завоевали «серебро» «Кубка Аги»
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