Посетителям покажут предметы сельского быта и работы мастеров
27 октября в Иркутске начнёт работу выставка «Olzo» (6+), посвящённая культуре бурят Прибайкалья. Открытие состоится в музее-усадьбе В.П. Сукачева. На выставке будут представлены аутентичные предметы бурятского сельского быта.
- В фотографиях, картинах, скульптурах, деревянных и войлочных панно, глиняных и ватных игрушках мастеров Аларского, Боханского, Баяндаевского, Нукутского районов раскроются глубинные смыслы любви к своей родной земле и культуре, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Также на выставке можно увидеть работы народного мастера Иркутской области Евгения Мирского, известного иркутского скульптора Аркадия Баирова, лауреата международных и всероссийских пленэров, мастера-керамиста Сергея Бунаева.
Декорации к спектаклю «Легенды Байкала» (6+), которые сделали ученики школы №10 города Иркутска, станут одной из драгоценных «олзо» - находок экспозиции. А сам спектакль можно будет увидеть 4 ноября в «Ночь искусств» на площадке усадьбы.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске откроется выставка, посвящённая культуре бурят Прибайкалья
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