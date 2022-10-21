В Иркутске откроется выставка, посвящённая культуре бурят Прибайкалья

Посетителям покажут предметы сельского быта и работы мастеров



27 октября в Иркутске начнёт работу выставка «Olzo» (6+), посвящённая культуре бурят Прибайкалья. Открытие состоится в музее-усадьбе В.П. Сукачева. На выставке будут представлены аутентичные предметы бурятского сельского быта.



- В фотографиях, картинах, скульптурах, деревянных и войлочных панно, глиняных и ватных игрушках мастеров Аларского, Боханского, Баяндаевского, Нукутского районов раскроются глубинные смыслы любви к своей родной земле и культуре, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Также на выставке можно увидеть работы народного мастера Иркутской области Евгения Мирского, известного иркутского скульптора Аркадия Баирова, лауреата международных и всероссийских пленэров, мастера-керамиста Сергея Бунаева.



Декорации к спектаклю «Легенды Байкала» (6+), которые сделали ученики школы №10 города Иркутска, станут одной из драгоценных «олзо» - находок экспозиции. А сам спектакль можно будет увидеть 4 ноября в «Ночь искусств» на площадке усадьбы.



Возрастное ограничение 6+

