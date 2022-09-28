Специалисты проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории
В четверг, 29 сентября, в микрорайоне имени Вагжанова Советского района Улан-Удэ пройдёт рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.
Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности, администрации Советского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Службы по отлову проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе мэрии.
Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить информацию можно будет по номеру телефона оперштаба: 8-9025-30-17-08.
Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развернут по ул. Гарнизонная, 12, ДК им. А.П. Вагжанова до 16:00. Вход со стороны парковки.
Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16:00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.
В Улан-Удэ пройдёт рейд по собакам
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