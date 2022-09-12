В Бурятии стартует фотоконкурс в честь Закамны

Конкурс проводится в четырёх номинациях



17 сентября в Бурятии состоится фотоконкурс «Фотопутешествие во времени». Мероприятие посвящено 95-летию со дня образования Закаменского района и Дню города Закаменск.



Участники посоревнуются в номинациях:

- «Взгляд сквозь годы» (старое здание или место, которое «обновилось», но узнаваемо);

- «Спорт-кадр – 2022» (спортивные соревнования и физкультурно-массовые мероприятия);

- «Пейзаж» (изображения ландшафтов, ключевую роль в которых играют водные объекты);

- «Люди и вода» (изображения людей на водных объектах, либо в непосредственной близости от них).



Заявки принимаются до 14 сентября в ресурсном центре для детей и молодёжи по адресу: г. Закаменск, ул. Титова 14а, каб. 8, 2 этаж.



Все работы участников будут выставлены в городском парке Закаменска, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



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