В Бурятии стартует фотоконкурс в честь Закамны

Конкурс проводится в четырёх номинациях
17 сентября в Бурятии состоится фотоконкурс «Фотопутешествие во времени». Мероприятие посвящено 95-летию со дня образования Закаменского района и Дню города Закаменск.
Участники посоревнуются в номинациях:
- «Взгляд сквозь годы» (старое здание или место, которое «обновилось», но узнаваемо);
- «Спорт-кадр – 2022» (спортивные соревнования и физкультурно-массовые мероприятия);
- «Пейзаж» (изображения ландшафтов, ключевую роль в которых играют водные объекты);
- «Люди и вода» (изображения людей на водных объектах, либо в непосредственной близости от них).
Заявки принимаются до 14 сентября в ресурсном центре для детей и молодёжи по адресу: г. Закаменск, ул. Титова 14а, каб. 8, 2 этаж.
Все работы участников будут выставлены в городском парке Закаменска, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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