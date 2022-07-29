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В Бурятии премировали любительские постановки

В Бурятии премировали любительские постановки
Общество,  Фото:pixabay.com
Названы победители конкурса по отбору театральных любительских коллективов

В Бурятии объявлены победители республиканского конкурса по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок. На создание спектаклей были учреждены денежные премии по 100 тысяч рублей.

Обладателями премий стали:
- Кижингинский народный театр Кижингинского района с постановкой «Найдамтай хусэл» С. Сампиловой;
- Дутулурский народный театр Закаменского района с постановкой «Урбаанай уршагта ябадалнууд» Д.Р. Батожабай;
- Театральная студия «Кураж» Иволгинской ДШИ имени Г-Д. Дашипылова Иволгинского района с постановкой «Аламжа Мэргэн» Х. Намсараева;
- Коллектив районного методического культурно-досугового центра «Мир» Иволгинского района с постановкой «Ночные ведьмы» сценариста Т. Рабданова;
- Баянгольский народный театр Баргузинского района с постановкой «Тэнсуулхэ зурхэн» (Жертва) С. Сампиловой;
- Курумканский народный театр Курумканского района с постановкой «Предложение» А. Чехова;
- Образцовый театр кукол «Родничок» Селенгинского района с постановкой «Булат» по мотивам бурятских народных сказок.

В конкурсе приняли участие театральные любительские коллективы (детские и взрослые) культурно-досуговых учреждений Курумканского, Закаменского, Еравнинского, Тункинского, Окинского, Иволгинского, Кяхтинского, Селенгинского, Мухоршибирского, Кижингинского и Джидинского районов Бурятии.

Конкурс проводился в два этапа. Отборочный тур проходил в заочной форме по видеоверсиям. Театральные коллективы представили «эскизы» спектаклей: интерпретации пьес бурятских, русских и зарубежных авторов продолжительностью не более 45 минут.

Отметим, что в Бурятии с 6 по 9 сентября состоится фестиваль «Театральная неделя», посвящённый празднованию столетия Республики Бурятия. В рамках театрального фестиваля проводятся три творческих конкурса:
- Конкурс по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок;
- Конкурс на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских театральных коллективов (приём заявок до 15 сентября);
- Конкурс эстрадного искусства для любительских (детско-юношеских) театральных коллективов.

В программу «Театральной недели» включены творческая лаборатория для режиссёров любительских театральных коллективов, показы спектаклей, с участием победителей творческих конкурсов, встречи с театральными коллективами культурно-досуговых учреждений Бурятии, с известными деятелями театрального искусства республики и России, мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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