В Бурятии премировали любительские постановки

Названы победители конкурса по отбору театральных любительских коллективов



В Бурятии объявлены победители республиканского конкурса по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок. На создание спектаклей были учреждены денежные премии по 100 тысяч рублей.



Обладателями премий стали:

- Кижингинский народный театр Кижингинского района с постановкой «Найдамтай хусэл» С. Сампиловой;

- Дутулурский народный театр Закаменского района с постановкой «Урбаанай уршагта ябадалнууд» Д.Р. Батожабай;

- Театральная студия «Кураж» Иволгинской ДШИ имени Г-Д. Дашипылова Иволгинского района с постановкой «Аламжа Мэргэн» Х. Намсараева;

- Коллектив районного методического культурно-досугового центра «Мир» Иволгинского района с постановкой «Ночные ведьмы» сценариста Т. Рабданова;

- Баянгольский народный театр Баргузинского района с постановкой «Тэнсуулхэ зурхэн» (Жертва) С. Сампиловой;

- Курумканский народный театр Курумканского района с постановкой «Предложение» А. Чехова;

- Образцовый театр кукол «Родничок» Селенгинского района с постановкой «Булат» по мотивам бурятских народных сказок.



В конкурсе приняли участие театральные любительские коллективы (детские и взрослые) культурно-досуговых учреждений Курумканского, Закаменского, Еравнинского, Тункинского, Окинского, Иволгинского, Кяхтинского, Селенгинского, Мухоршибирского, Кижингинского и Джидинского районов Бурятии.



Конкурс проводился в два этапа. Отборочный тур проходил в заочной форме по видеоверсиям. Театральные коллективы представили «эскизы» спектаклей: интерпретации пьес бурятских, русских и зарубежных авторов продолжительностью не более 45 минут.



Отметим, что в Бурятии с 6 по 9 сентября состоится фестиваль «Театральная неделя», посвящённый празднованию столетия Республики Бурятия. В рамках театрального фестиваля проводятся три творческих конкурса:

- Конкурс по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок;

- Конкурс на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских театральных коллективов (приём заявок до 15 сентября);

- Конкурс эстрадного искусства для любительских (детско-юношеских) театральных коллективов.



В программу «Театральной недели» включены творческая лаборатория для режиссёров любительских театральных коллективов, показы спектаклей, с участием победителей творческих конкурсов, встречи с театральными коллективами культурно-досуговых учреждений Бурятии, с известными деятелями театрального искусства республики и России, мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

