В Закаменске ремонтируют изрешечённые градом крыши

В городе Закаменск, который 19 июля пострадал от сильного града, начали ремонтировать побитые крыши многоквартирных домов. Пока ремонтируют пять крыш.
- По итогам осмотра у пяти многоквартирных домов выявлены значительные повреждения кровельного покрытия, которые составили более 30% от общей площади. Крыши данных домов будут ремонтироваться в рамках капитального ремонта, - сообщил замгендиректора фонда капремонта Бурятии Алексей Иванов.
Также будут заменены водосточная система, ограждения кровли. Приведут в соответствие со строительными нормами канализационные стояки и вентиляционные шахты, сообщили в фонде капремонта республики.
Ремонт будет организован в кратчайшие сроки в рамках режима ЧС.
Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников дал поручение руководству Закаменск временно укрыть крышу одного из пострадавших домов гидроизоляционным материалом во избежание затопления квартир.
Как сообщал «Байкал-Daily», сильный град обрушился на Закаменск во второй половине дня 19 июля. Огромные льдины были размером с теннисный мяч. «Таким и убить можно», - рассказывали шокированные жители в соцсетях.
Крупный град повредил автомобили, разбил теплицы и уничтожил посадки на огородах.
20 июля в Закаменске ввели режим ЧС. Вскоре было установлено, что частично повреждены крыши 20 многоквартирных домов (требуется замена 716 листов шифера). Помимо, повреждены кровли более десяти частных домов.
Также повреждены и подтоплены здания детского сада, ФСК «Тамир», детской школы искусств, пансионата «Горный воздух», центральной котельной, Закаменской районной больницы (там не только побило крышу, но и выбило стёкла).