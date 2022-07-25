В Закаменске ремонтируют изрешечённые градом крыши









В городе Закаменск, который 19 июля пострадал от сильного града, начали ремонтировать побитые крыши многоквартирных домов. Пока ремонтируют пять крыш.- По итогам осмотра у пяти многоквартирных домов выявлены значительные повреждения кровельного покрытия, которые составили более 30% от общей площади. Крыши данных домов будут ремонтироваться в рамках капитального ремонта, - сообщил замгендиректора фонда капремонта Бурятии Алексей Иванов.Также будут заменены водосточная система, ограждения кровли. Приведут в соответствие со строительными нормами канализационные стояки и вентиляционные шахты, сообщили в фонде капремонта республики.Ремонт будет организован в кратчайшие сроки в рамках режима ЧС.Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников дал поручение руководству Закаменск временно укрыть крышу одного из пострадавших домов гидроизоляционным материалом во избежание затопления квартир.