21 июля

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В Закаменске град повредил кровли более 30 домов

В Закаменске град повредил кровли более 30 домов
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Закаменск сильно пострадал от разрушительного града и сильного ливня

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что держит на контроле ситуацию в Закаменске, где 20 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. 19 июля там прошёл разрушительный град, а на следующий день с гор пришла большая вода.

- На месте работают мобильные группы. Поручил оказывать пострадавшим всю необходимую помощь, быстро решать вопрос с подсчётом ущерба и выплатами населению. Никаких проблем с этим возникать не должно, - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

19 июля в Закаменске выпал сильный град диаметром 3-4 см, а затем прошёл ливень. В результате были повреждены крыши жилых домов, теплиц, муниципальных объектов, побит урожай, повреждены автомобили. Дождевыми водами размыло внутрипоселковую автодорогу, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

После введения в городе режима ЧС был создан оперативный штаб. Восемь рабочих групп оценивают масштаб повреждений.

Сегодня, 21 июля, на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской уточнил обстановку.

По предварительной информации, частично повреждены крыши 20 многоквартирных домов (требуется замена 716 листов шифера).

Также повреждены и подтоплены:

- детский сад № 12 (требуется замена 110 листов шифера, подтоплены помещения на площади 100 кв.м);
- ФСК «Тамир» (подтоплены помещения на площади 1000 кв.м);
- детская школа искусств (подтоплены помещения на площади 80 кв.м);
- пансионат «Горный воздух» (требуется замена 31 листа шифера);
- центральная котельная (требуется замена 120 листов шифера);
- участок водоснабжения (требуется замена 10 листов шифера и мягкой кровли 320 кв.м);
- Закаменская центральная районная больница (требуется замена 1372 листа шифера и семи окон).

Всего требуется замена 987 листов шифера, подтоплены 1180 кв.м помещений.

В частном секторе обследовано 209 домов, в которых проживает 626 человек. По предварительным данным, из обследованных домов у 11 повреждена кровля.

Также у местных жителей уничтожен урожай на придомовых огородах.

Обследования рабочими группами продолжается.

Зампред правительства Бурятии поставил задачу администрации Закаменского района усилить группы и ускорить работу по выявлению повреждений.
град

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