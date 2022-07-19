«Убийственный» град выпал в Бурятии









Крупный град повредил автомобили, разбил теплицы и уничтожил посадки на огородах.













Видео того, как местные жители бегом спасаются от огромных тяжёлых льдин, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



- Ужас, что творится у нас. Град-убийца разрушил тазик и не только, очень страшно, - рассказал автор видео. Видео того, как местные жители бегом спасаются от огромных тяжёлых льдин, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».- Ужас, что творится у нас. Град-убийца разрушил тазик и не только, очень страшно, - рассказал автор видео.







Судя по характерному звуку падающих ледяных «мячей», опасения жителей далеко небеспочвенны. Такой мощный град вполне может нанести травмы. Есть ли раненые, сейчас устанавливается.



Местные жители поделились фотографиями повреждённых машин. Так, у одной из них полностью разбито заднее стекло. Многие укрывали свои припаркованные машины покрывалами, чтобы уберечь.



Судя по характерному звуку падающих ледяных «мячей», опасения жителей далеко небеспочвенны. Такой мощный град вполне может нанести травмы. Есть ли раненые, сейчас устанавливается.Местные жители поделились фотографиями повреждённых машин. Так, у одной из них полностью разбито заднее стекло. Многие укрывали свои припаркованные машины покрывалами, чтобы уберечь.









- Ущерб подсчитывают. Создана рабочая группа. На улице Баирова затопило дома и гаражи. Производится обход многоквартирных домов, - сообщили в группе «Закамна-инфо».



В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что также проводятся проверки наличия повреждений на социально-значимых объектах, жилых зданиях и организациях.



Администрация района создала оперативный штаб. Ведётся подсчёт ущерба, устанавливается количество повреждённых объектов.- Ущерб подсчитывают. Создана рабочая группа. На улице Баирова затопило дома и гаражи. Производится обход многоквартирных домов, - сообщили в группе «Закамна-инфо».В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что также проводятся проверки наличия повреждений на социально-значимых объектах, жилых зданиях и организациях.

Сегодня, 19 июля в Закаменском районе Бурятии выпал сильный град размером с теннисный мяч.- Такой град выпал по всему городу, - рассказал «Байкал-Daily» житель города Закаменск.