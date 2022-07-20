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В Закаменске после мощного града ввели режим ЧС

В Закаменске после мощного града ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Градом оказались повреждены более двух тысяч дворов и более 50 многоквартирных домов

В городе Закаменск в Бурятии после разрушительного града ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо».

«Введён режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Закаменска постановлением №568 администрации района в связи с выпадением обильных осадков и града», - говорится в сообщении.

В 8 часов утра 20 июля состоялось заседание оперативного штаба, созданного после разгула стихии. Глава Закаменского района Сергей Гонжитов озвучил предварительные данные последствий града.

Так, повреждены более двух тысяч дворов и более 50 многоквартирных домов. Также повреждения получили более десяти социальных объектов (в том числе частично разбиты кровли детского сада, Закаменской центральной районной больницы).

От жителей частных домов поступило более 500 звонков.

- Объекты социального значения пригодны для работы. Многоквартирные и частные дома пригодны для проживания, - уточняет «Закамна-инфо».

С 10 часов утра начнёт работу комиссия по оценке нанесённого ущерба. Состоится обход дворов, будет подсчитан ущерб индивидуального для каждого пострадавшего.

Жители города потеряли урожай на своих огородах. Сейчас решается вопрос о компенсациях. Письмо на главы Бурятии на этот счёт будет отправлено чуть позже. Пока известно, что пострадавшим жителям, скорее всего, выделят борщевые наборы – картофель, капусту, лук, свеклу, морковь.

Как сообщал «Байкал-Daily», сильный град обрушился на Закаменск во второй половине дня 19 июля. Огромные льдины были размером с теннисный мяч. «Таким и убить можно», - рассказывали шокированные жители в соцсетях.

Крупный град повредил автомобили, разбил теплицы и уничтожил посадки на огородах.
град режим ЧС

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