В рамках фестиваля состоятся 4 турнира
В Бурятии пройдёт XVI международный Байкальский шахматный фестиваль. Соревнования проводятся в Улан-Удэ с 11 июля (день приезда) по 16 июля. Предварительная регистрация обязательна по электронному адресу: [email protected]
В рамках фестиваля состоятся: опен-турнир «А» в помещении шахматного клуба «Огонёк» и детские турниры «Б», «В», «Г» в городском шахматном клубе.
Опен-турнир XVI международного Байкальского шахматного фестиваля проводится по швейцарской системе в 9 туров. Общий призовой фонд турнира – 47600 рублей. Победитель турнира «А» награждается денежным призом, медалью и дипломом 1-й степени, а занявшие 2-3 места – медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами.
Турнир «Б» проводится для мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2017 гг.р.), возможно без разряда. «В» - для мальчиков и девочек 11 лет (2012-2013 гг.р.), не ниже 3 разряда. «Г» - для юношей и девушек до 13 лет (2010-2011 гг.р.), юноши - не ниже 2 разряда, девушки – не ниже 3 разряда. При малом числе участников возможно объединение групп с раздельным зачётом. Планируется по 3 приза в каждой возрастной группе. Также победители турниров «Б», «В», «Г» награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль
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