Авторов историй отметят дипломами, грамотами и призами
В Бурятии объявлено о начале конкурса «Наша память о войне». Для участия в проекте нужно записать рассказы о войне, которые сохранились в семье или среди близких, друзей, знакомых. Это могут быть сохранившиеся истории тех, кто сражался на фронте, воспоминания, работавших в тылу, депортированных, детей войны. Это может быть публикация писем, открыток, дневниковых записей времени войны или послевоенных воспоминаний о ней.
К рассказу могут быть приложены фотографии. Это может быть публикация фотографии с комментарием: кто на ней, какое событие отражено, что рассказывали старшие родственники, опираясь на эту фотографию.
- Нашего внимания заслуживают воспоминания не только тех, кто воевал на фронте или в рядах сопротивления, но и переживших войну в оккупации, депортированных, эвакуированных в тыл, работавших в промышленности и сельском хозяйстве во время войны, детей, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Работы можно прислать в электронном виде на e-mail совета ветеранов РБ: [email protected] с пометкой «Наша память о войне». Лучшие интервью будут опубликованы в газете «Судьба», а их авторы отмечены дипломами, грамотами и призами.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
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