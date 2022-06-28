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28 июня

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В Улан-Удэ покажут экспонаты бронзового века

В Улан-Удэ покажут экспонаты бронзового века
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии откроется выставка «Из глубины веков»

30 июня с 16:00 в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Из глубины веков» (6+). Экспозиция, посвящённая позднему бронзовому веку Забайкалья, разместится в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова.

- Данное время в регионе ярко представлено разнообразными археологическими культурами плиточных могил, керексуров, оленных камней, петроглифов, кладами, отдельными находками, поселенческими комплексами и другими объектами. Посетители смогут познакомиться с раритетными археологическими находками, фотографиями вновь открытых и известных петроглифов (наскальных рисунков) и просмотреть фильм «Древнее искусство Сибири» (6+), - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Главными экспонатами выставки будут изделия из древней бронзы: ножи, топоры-кельты, наконечники стрел, проколки, сбруйные принадлежности, различные украшения с различных местонахождений Бурятии. Изделия из кости, керамики, камня и других материалов также будут представлены на выставке.

Всего в экспозиции планируется показать более 100 различных предметов из фондов национального музея Бурятии. Это материалы из значимых археологических объектов: плиточных могил из местностей Сотниково и Ацагат, клада бронзовых изделий из Закаменского района, керексура из местности Дэдэ-Сутой Селенгинского района, а также старых и новых случайных находок, представляющих научную и художественную ценность, характеризующих данную эпоху.

Возрастное ограничение 6+
выставка Улан-Удэ Бурятия бронзовый век история археология музей

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