Преступление произошло в марте 2021 года
В Братске суд вынес приговор 59-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве.
Следствием и судом установлено, что в конце марта прошлого года пьяный мужчина в ходе ссоры с женой, нанес ей удар кулаком в грудь, от чего у женщины, страдающей эпилепсией, случился приступ. Мужчина, осознавая, что супруга находится без сознания и не может себя защитить, используя пояс от халата, задушил последнюю.
Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции в кратчайшее время.
Приговором суда мужчина признан виновным. С учётом мнения прокурора суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.
Братчанин получил 13 лет колонии за убийство жены
Общество, Фото:
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