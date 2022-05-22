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Братчанин получил 13 лет колонии за убийство жены

Братчанин получил 13 лет колонии за убийство жены
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в марте 2021 года

В Братске суд вынес приговор 59-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что в конце марта прошлого года пьяный мужчина в ходе ссоры с женой, нанес ей удар кулаком в грудь, от чего у женщины, страдающей эпилепсией, случился приступ. Мужчина, осознавая, что супруга находится без сознания и не может себя защитить, используя пояс от халата, задушил последнюю.

Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции в кратчайшее время.

Приговором суда мужчина признан виновным. С учётом мнения прокурора суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.


суд следователи

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