К участию приглашаются представители туристской отрасли
В Улан-Удэ со 2 по 4 июня пройдёт межрегиональная туристская выставка «Baikal Travel Mart». Выставка объединит компании туристкой отрасли и определит вектор развития в наступающем сезоне.
В рамках выставки запланирована деловая и выставочная часть. Деловая часть по 4 секциям будет проходить с 2 по 4 июня в национальной библиотеке РБ и отеле «Чингисхан». Выставочная часть пройдёт с 3 по 4 июня на Соборной улице. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сантехник застрелил мужчину и женщину из-за громкой музыки
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
К участию приглашаются представители туристской отрасли
В регионе сохранится облачная погода
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»
Праздничный фейерверк состоится 9 мая в Чите
Саженцам присвоили именные таблички
Принять участие могут как взрослые, так и дети
Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители
Его участниками могут стать все желающие
Бурятия в очередной раз примет фестиваль «Путь кочевника»
Его установка приурочена к юбилею российского джаза
Основные мероприятия проведут в Иркутске
В офф-программе «Голоса кочевников» примет участие трио LRK
Церемония открытия состоится 6 мая