В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»

К участию приглашаются представители туристской отрасли



В Улан-Удэ со 2 по 4 июня пройдёт межрегиональная туристская выставка «Baikal Travel Mart». Выставка объединит компании туристкой отрасли и определит вектор развития в наступающем сезоне.



В рамках выставки запланирована деловая и выставочная часть. Деловая часть по 4 секциям будет проходить с 2 по 4 июня в национальной библиотеке РБ и отеле «Чингисхан». Выставочная часть пройдёт с 3 по 4 июня на Соборной улице. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

