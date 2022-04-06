В Бурятии за сутки никто не скончался от COVID-19

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Число заразившихся коронавирусом упало до 61



Ситуация с коронавирусом в Бурятии улучшается. Накануне ковид выявили у 61 человека. Это на четыре меньше, чем днём ранее.



До этого всю неделю суточный прирост был выше 70 и 80 заражённых ежедневно. 61 заболевших за сутки до этого также выявляли 28 марта. Кстати, подобные невысокие показатели прежде были ещё в мае 2021 года.



Намного лучше в последнее время стала ситуация и со смертностью. Так, за минувшие сутки, 5 апреля, в Бурятии не умер ни одной больной коронавирусом. Такие дни за очень долгое время можно пересчитать по пальцам: прежде такое было 30 марта, 18 марта, 29 января, а до этого и вовсе ещё в мае прошлого года.



Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 134 837. Из них 44% (59 606) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время коронавирус унёс жизни 2971 жителя республики.



На утро 6 апреля в стационарах лечатся 256 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки было госпитализировано всего 18 человек.



53 пациента находятся в реанимации (на одного меньше, чем днём ранее). 16 из них на ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 623 человека (на 24 меньше, чем сутки назад).



