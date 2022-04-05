Ансамбль «Angels» получил множество наград
Образцовый хореографический ансамбль «Angels» детской школы искусств №1 имени Л.Л. Линховоина города Улан-Удэ с триумфом выступил в финале международного конкурса «Танцемания» в Санкт-Петербурге.
Юные танцоры собрали россыпь конкурсных наград: старшая возрастная группа ансамбля «Аngels» стала лауреатом I степени в номинации «Народный танец», средняя в этой же номинации - II степени.
Жюри также оценило их профессионализм, вручив коллективу дипломы - «За высокий уровень исполнительского мастерства», «За сохранение народных традиций» и «За лучший сценический костюм». Руководит ансамблем «Аngels» Елена Моисеева.
Сегодня хореографический коллектив принимает участие в международном конкурсе «Мосты над Невой» в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре администрации города Улан-Удэ.
Танцоры из Улан-Удэ поразили жюри международного конкурса
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