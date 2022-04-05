В Улан-Удэ проведут «Байкальский танцевальный марафон»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Гала-концерт межрегионального конкурса состоится в конце апреля



В столице Бурятии с 20 по 26 апреля пройдёт межрегиональный конкурс современного танца «Байкальский танцевальный марафон-2022». В проекте примут участие лучшие танцоры и хореографические коллективы из республики и соседних регионов.



По информации портала Культура.рф, отбор на гала-концерт проходит в два этапа: жюри выберет финалистов конкурса по видеозаписям выступлений участников, которые встретятся на творческих состязаниях в Улан-Удэ. На гала-концерте выступят лучшие из лучших хореографических коллективов Байкальского региона. Участники покажут современную хореографию, эстрадные и уличные танцы, диско, джаз, модерн, контепорари, хип-хоп, локинг, брейк-данс, нью-стайл и современную бурят-монгольскую хореографию.



– Мы запланировали ряд мероприятий в преддверии «Байкальского танцевального марафона - 2022»: интервью и новостной сюжет о подготовке к нашему конкурсу, а также профессиональную видеосъёмку гала-концерта, – рассказала заведующая сектором хореографии отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества республиканского центра народного творчества Наталья Санжеева.



Гала-концерт межрегионального конкурса современного танца «Байкальский танцевальный марафон - 2022» состоится 26 апреля в 18:30 в государственном русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева, сообщает пресс-служба РЦНТ.



Возрастное ограничение 6+



