Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В музее природы открывается выставка «Домовый воробей – птица года 2022»



1 апреля в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Домовый воробей – птица года 2022». Экспозиция будет размещена в музее природы Бурятии.



Союз охраны птиц России ежегодно избирает символом наступающего года какую-либо птицу, обитающую на территории России. Кампания «Птица года» проводится с целью привлечения внимания населения России к обитающим птицам и проблемам их охраны.



- В 2022 году «Птицей года» в России стал домовый воробей. На первый взгляд это одна из самых многочисленных птиц в природе, распространённая по всему земному шару. Однако в последние годы численность домового воробья заметно снижается повсеместно, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Причины снижения численности воробьёв точно неизвестны. Как предполагают специалисты, к сокращению численности птиц может приводить падение численности насекомых – основной пищи воробьёв. Кроме того, на птиц негативно влияют паразиты, хищники и нехватка мест для гнездований.



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