В музее природы открывается выставка «Домовый воробей – птица года 2022»
1 апреля в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Домовый воробей – птица года 2022». Экспозиция будет размещена в музее природы Бурятии.
Союз охраны птиц России ежегодно избирает символом наступающего года какую-либо птицу, обитающую на территории России. Кампания «Птица года» проводится с целью привлечения внимания населения России к обитающим птицам и проблемам их охраны.
- В 2022 году «Птицей года» в России стал домовый воробей. На первый взгляд это одна из самых многочисленных птиц в природе, распространённая по всему земному шару. Однако в последние годы численность домового воробья заметно снижается повсеместно, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Причины снижения численности воробьёв точно неизвестны. Как предполагают специалисты, к сокращению численности птиц может приводить падение численности насекомых – основной пищи воробьёв. Кроме того, на птиц негативно влияют паразиты, хищники и нехватка мест для гнездований.
Возрастное ограничение 0+
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В его рамках пройдут соревновании по подлёдному лову
Участники пройдут дистанцию, рекомендованную ВОЗ в качестве оптимальной
Улан-Удэ примет международный конкурс молодых оперных певцов
Всего в республике обустроят 247 зон отдыха
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
Соревнования проведут в Селенгинском районе
Конкурс проводился по трём номинациям
Мальчиков назвали Евгением и Александром
Они будут проверять факты загораний, а также проводить профилактические мероприятия
В столице Бурятии отремонтируют усадьбу Гoлдoбинa
Регион получит 359 млн рублей на завершение работ
Представительница команды стала самым ценным игроком соревнований
Всероссийский турнир проходил в Подмосковье
Финансирование региональной программы на 5 лет составляет около 11 млрд рублей
Городской конкурс выиграла старшеклассница из лингвистической гимназии №3