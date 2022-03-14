Помимо этого, планируется реконструировать театр «Ульгэр» за три года
В 2022 году начнётся строительство и реконструкция четырёх крупных объектов культуры в Бурятии. Среди них долгожданное строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал», а также реконструкция республиканского театра кукол «Ульгэр».
- У нас предстоит строительство четырёх новых объектов культур, среди которых большие проекты – это строительство театра «Байкал» и детского театра кукол «Ульгэр», также Бичурской детской школы искусств и реконструкция имени музея-усадьбы имени Ивана Голдобина, - сообщил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов.
Здание театра «Байкал» планируют построить за два года. Он появится на участке возле Центрального стадиона. Как сообщал «Байкал-Daily», место глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил ещё в 2017 году.
- Мы сейчас заключаем договоры подряда по театру «Ульгэр», также готовится документация по театру «Байкал». Всего запланировано 36 объектов на общую сумму 4,3 млрд рублей и в этом году мы должны эту сумму освоить. Театр «Байкал» - это объект двухлетний, в текущем году мы должны начать и в следующем закончить. Театр «Ульгэр» - это контракт трёхлетний и за этот год мы должны как минимум закрыть конкурс. Здание театра «Байкал» будет стоять там же, где изначально планировалось, - возле Центрального стадиона, - сообщил начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Урбанов отметил, что, помимо театра «Байкал» и «Ульгэр», будет продолжено строительство четырёх школ. В этом году планируют построить 12 спортплощадок, один водовод по чистой воде в селе Турунтаево Прибайкальского района и начать строительство двух детских садиков, которые обещают сдать уже в следующем году.
В Улан-Удэ здание театра «Байкал» планируют построить за два года
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