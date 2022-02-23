Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии упал ниже 900

За сутки было госпитализировано более 70 больных коронавирусом
В Бурятии продолжается падение заболеваемости коронавирусом. Накануне ковид выявили у 891 человека. Это на 90 меньше, чем днём ранее.
Пик заболеваемости пришёлся на конец января-начало февраля. Началось всё 22 января, когда выявили 353 заражённых (до этого их в среднем чуть более 200). 23 января стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января впервые была побита отметка в тысячу заболевших за сутки – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля заболеваемость начала идти спад – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, 15 февраля, - 1067, 16 февраля – 1093, 17 февраля – 1108, 18 февраля – 1078, 19 февраля – 1054, 20 февраля – 1005, 21 февраля заболеваемость опустилась ниже отметки в «1000» – 981, ну а накануне, 22 февраля – уже 891.
Отметим, даже во дни самых высоких значений преобладала лёгкая форма заболевания. В правительстве Бурятии объяснили это сформировавшейся иммунной защитой населения благодаря вакцинации.
С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 119 214 случаев заболеваний COVID-19. Из них 46% (54 756) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2803 больных коронавирусом. Накануне скончались десять человек, все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было 11 летальных исходов, за день до этого – девять.
На утро 23 февраля в стационарах республики лечатся 1339 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 73 пациента. В больницах свободно почти 600 ковидных коек.
В отделениях реанимации находятся 126 человек (на 11 меньше, чем днём ранее). Из них 88 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 44 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 10 439 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 466 584 человек (64 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 122 510 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях было принято решение об отмене до 1 апреля проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общепита. Решение не распространяется на предприятия общественного питания при оказании услуг проведения банкетов. Также проверка QR-кодов остаётся обязательной в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, гостиницах, музеях, фитнес-центрах, СПА.
- Сегодня мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесённом заболевании коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся, - такое решение было озвучено на оперштабе.
Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%.
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии упал ниже 900
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