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В Улан-Удэ состоится онлайн-конференция с Гузель Яхиной

В Улан-Удэ состоится онлайн-конференция с Гузель Яхиной
Общество,  Фото:скриншот
Мероприятие пройдёт в рамках XXVI Книжного салона

В Улан-Удэ пройдёт онлайн-конференция с известной российской писательницей Гузель Яхиной. Она расскажет о своём творчестве и ответит на вопросы посетителей XXVI Книжного салона. Конференция состоится в формате онлайн в конференц-зале национальной библиотеки Бурятии 9 декабря в 19:00, сообщает пресс-служба НБ РБ.

Напоминаем, что в этом году республиканский книжный салон приурочен к 140-летнему юбилею национальной библиотеки. В рамках мероприятия пройдут традиционная ярмарка книг от издательств и книжных магазинов Бурятии, презентации книг, а также лекции на актуальные темы и мастер-классы.

Справка

Гузель Яхина – автор романов «Зулейха открывает глаза» (16+), «Дети мои» (16+) и «Эшелон на Самарканд» (16+). Писательница – дважды лауреат премии «Большая книга» (2015, 2019), лауреат премий «Книга года» (2015), «Ясная поляна» (2015), «Сирано» (2016), «Премии читателя» (2017), премии проекта «Сноб» «Сделано в России». В 2020 году Яхина удостоилась премии правительства России в области культуры.

Возрастное ограничение 18+
библиотека литература Бурятия конференция салон книги Улан-Удэ

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