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Музей улан-удэнской школы победил во всероссийском конкурсе

Музей улан-удэнской школы победил во всероссийском конкурсе
Общество,  Фото: obrazovanieuu
Награждение пройдёт в Москве

Музей улан-удэнской школы №42 стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвящённую памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны.

Церемония награждения пройдёт во время Первого всероссийского форума школьных музеев в городе Москва, мероприятие проводит ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945г.г)» («Музей Победы») 19-20 ноября этого года.

В мероприятии примут участие педагоги и активисты школьных музеев всех 85 субъектов Российской Федерации.

Школьный музей имени Николая Петрова школы №42 был основан в 1972 году. В течение нескольких лет под руководством Сергея Сиухина и Марии Суздальницкой были организованы краеведческие экспедиции. Инициативная группа провела большую работу по систематизации, обработке и оформлению собранного материала.

В школьном музее представлен богатый материал о дореволюционном прошлом Бурятии, о Великой Отечественной войне, о пионерской организации школы, об истории шефствующего над школой Локомотивно-вагоноремонтного завода.

Основной фонд музея также пополняется предметами, переданными в дар музею учащимися школы, их родителями и учителями, а также ветеранами района. На данный момент экспозиция музея включает более двух тысяч предметов.

Музей имеет отдельное помещение, состоящее из двух залов общей площадью 80 квадратных метров, здесь созданы все необходимые условия, соответствующие музейным стандартам.

Здание школы, в котором находится музей, является памятником истории и культуры регионального значения, принятого под охрану постановлением правительства республики.

В годы Великой Отечественной войны в школе находился эвакогоспиталь №943 с 1941 по 1945 годы, а также республиканский госпиталь инвалидов Отечественной войны с 1945 по1946 годы.

- Уникальная коллекция школьного музея всегда находилось под пристальным вниманием общественности, с 1980 года ежегодно на смотрах школьных музеев районного, городского и республиканского уровней, музей занимал призовые места под руководством Исаковой Людмилы Станиславовны на протяжении 38 лет, - сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.

В 2005 и 2010 годах музей занял 1 место на Всероссийском смотре музеев.

В 2018 году школьный музей признан «Лучшим школьным краеведческим музеем» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», руководитель Оксана Киселева.

В 2020 году заявка Школьного историко-краеведческий музея имени Николая Петрова прошла техническую экспертизу, так в апреле 2020 года музей получил сертификат и статус партнёра Музея Победы.
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