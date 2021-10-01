В Бурятии пересчитывают изюбрей

На всей территории заказников запрещается нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями.









Видео – БУ «Бурприрода»

В заказниках БУ «Бурприрода» проводится осенний учёт благородного оленя.С приближением зимы у изюбрей наступил один из самых активных сезонов – сезон любви, специалисты называют этот период их жизни — «рёв изюбря».Самцы благородного оленя издают трубные звуки, оповещая и самок, и самцов о себе на километры вокруг. Для осеннего учёта животных инспектор имитирует «рёв» оленя с помощью специальной трубы.Таким образом государственные инспекторы считают количество особей по голосам, при этом предельная дальность слышимости ревущего оленя в горах оценивается в пределах 4-5 км. Подсчитывается количество ревущих оленей в отдельных урочищах. «Рёв» наиболее интенсивен по утрам.По предварительным данным, в заказнике «Худакский», который находится в Хоринском районе, насчитывается 200 особей изюбря. Животные находятся под защитой государства, сообщили в пресс-службе БУ «Бурприрода».