Нарушение влечёт за собой наложение административного штрафа
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края извещает индивидуальных предпринимателей и жителей региона о запрете розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 1 сентября в связи с празднованием дня знаний.
- В соответствии с действующим законодательством розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещена 1 сентября 2021 года на территории всего Забайкальского края. Нарушение данного запрета влечёт за собой наложение административного штрафа для должностных лиц от двадцати до сорока тысяч рублей, для юридических – от ста до трёхсот тысяч рублей, - подчеркнули в РСТ Забайкальского края.
Во избежание мер административного воздействия специалисты ведомства просят участников алкогольного рынка 1 сентября 2021 года соблюдать запрет на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкалья.
В Забайкалье 1 сентября запрещена продажа алкоголя
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