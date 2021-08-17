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В двух школах Улан-Удэ ликвидировали третью смену обучения

В двух школах Улан-Удэ ликвидировали третью смену обучения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ближайшем будущем третью смену также отменят в двух школах Левобережья

В столице Бурятии сократилось количество школ с обучением в три смены. С нового учебного года в связи с вводом нового здания по проспекту 50-летия Октября на двухсменное обучение перейдут школа №40 и гимназия №14.

- В 2020-2021 учебном году в три смены будут обучаться три школы: №44, 8 и 19. В прошлом году таких школ было пять. До конца года мы ожидаем завершения строительства школы на Автотранспортной на 1275 мест в рамках нацпроекта «Образование». Это позволит ликвидировать третью смену ещё в двух школах Левобережья: №44 и №8, – рассказала на брифинге председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Согласно решению оперативного штаба, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в школах с трёхсменным обучением 30 процентов учащихся будут обучаться дистанционно по графику с чередованием очной и дистанционной формы обучения по неделям до конца сентября.

- В связи с аварийностью здания школы №1 по улице Балтахинова образовательный процесс для учащихся вечерней школы будет организован в здании по улице Пушкина, 40, где ранее обучались дети из школы №40, – пояснила Татьяна Митрофанова.

Помимо этого, начат капитальный ремонт в школе №5 в микрорайоне Сосновый бор на сумму более 53 млн рублей за счёт средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Работы планируется завершить до конца 2021 года, поэтому пока дети будут обучаться в школе №24 микрорайона Звёздный. Будет организован подвоз детей специализированным транспортом.

- Ученики начальной школы СОШ №5 останутся в своём отдельно стоящем здании в Сосновом бору, – уточнила председатель комитета.

Всего в этом году в городском бюджете на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, капитальный ремонт стадионов и спортивных площадок, установку кнопок тревожной сигнализации, текущий ремонт зданий предусмотрено более 205 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ школа третья смена строительство образование

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