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В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость COVID-19

В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне заболели сразу более 90 человек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 92 заразившихся коронавирусом. Из них 56 в Улан-Удэ.

Заболеваемость впервые за последнее время преодолела порог в 90 больных за сутки. Прежде три дня ежесуточный прирост превышал 80 заболевших (+81, +83, +81), до этого фиксировались показатели чуть более +70 больных ежедневно. Вообще же ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных (так, 8 мая было всего 22 больных за сутки, таких низких цифр после праздников уже не было). Власти Бурятии официально заявили о третьей волне коронавируса (вторая волна была осенью, после начала учебного года).

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 590. Из них 54% (20 717) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 37 017 человек, или 95%. Накануне вылечились 44 пациента.

Скончался за последние сутки один больной коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 896 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. С середины октября по сегодняшний день было всего несколько дней без смертей.

В последние дни ежедневно растёт число госпитализированных. На сегодня число лежащих в стационарах больных выросло до 550-ти. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет –25), на ИВЛ – 33 пациента (из них старше 65-ти –17).

Если накануне в Бурятии было 600 ковидных коек, то сегодня их развёрнуто уже 636. Из них свободно 86 коек, занятость коечного фонда составляет 86%.

Амбулаторное лечение проходят 127 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 4482 человека.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее власти Бурятии напомнили жителям о правилах проведения массовых мероприятий. В частности, о том, что на них допускаются только зрители и участники со свежими справками об отсутствии коронавируса или о наличии прививки.

День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт без яркого празднования и массовых мероприятий. Он состоится только онлайн.

Также на неопределённый срок перенесли День города, который впервые за 14 лет должен был состояться в июне.

Пандито Хамбо Лама, глава Буддийской традиционной Санхи России Дамба Аюшеев приказал провести специальные хуралы о прекращении распространения коронавируса. Также читать специальную молитву об избавлении от коронавируса в храмах призвал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

31 мая в Улан-Удэ стартует летняя оздоровительная кампания. Отдых пройдёт при особых антиковидных условиях, в частности, родителей и других людей не будут пускать в летние лагеря.

В Бурятии до 31 июля продлён режим ограничительных мероприятий.

коронавирус профилактика
 
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