В Улан-Удэ День города перенесли на неизвестный срок

В связи с риском распространения коронавируса в этом году решено перенести сроки празднования Дня города, посвящённого 355-летию Улан-Удэ.
Ранее День города планировали отпраздновать в июне. Но из-за ситуации, связанной с пандемией, мероприятие перенесли на неопределённый срок, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
- На основании решения республиканского оперативного штаба по коронавирусу о запрете проведения массовых мероприятий и продлении ограничительных мер до конца июля, администрация города приняла решение о переносе Дня города. Точной даты пока нет, празднование отложено до стабилизации эпидемиологической обстановки,- сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
В этом году празднование Дня города также отложили власти Ярославля, Иваново, Великого Новгорода и Белогорска.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году День города впервые за 14 лет должен был пройти летом, а не осенью. В устав города были внесены изменения, согласно которым день рождения Улан-Удэ перенесён на третью субботу июня. Ещё в начале апреля власти Улан-Удэ выражали уверенность, что празднование (а в этом году это юбилейная дата) пройдёт с размахом.
В Бурятии вновь скакнула вверх заболеваемость коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора, в республике за последние сутки выявили 73 человека, подхвативших COVID-19. Из них 64 в Улан-Удэ.
Комплекс ограничительных мероприятий в Бурятии продлён до 31 июля.
В последний раз День города масштабно праздновали в 2019 году.