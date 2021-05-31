Отдых в летних лагерях Улан-Удэ пройдёт без родительских визитов

В загородных лагерях устроят резервный коечный фонд на случай вспышек болезни
31 мая в Улан-Удэ стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году администрация Улан-Удэ открывает 53 лагеря с дневным пребыванием, 19 лагерей труда и отдыха и 10 муниципальных загородных оздоровительных лагерей. Летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 9,3 тысяч детей, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Все школы, учреждения дополнительного образования, спортивные школы прошли экспертизу и завершают процедуру получения санитарно-эпидемиологических заключений в Управлении Роспотребнадзора, - сообщила заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.
Из-за недопущения распространения коронавируса наполняемость летних лагерей будет не более 75%.
- В условиях риска распространения COVID-19 будет действовать одномоментный заезд и выезд сотрудников и детей в лагерь, не допускаются опоздания и временные выезды, посещения оздоровительного учреждения родителями. Наполняемость лагерей должна составлять не более 75 процентов, - сообщила заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
С 31 мая начнут работу лагеря с дневным пребыванием, в которых дети будут находиться с 8.30 до 14.30. В пришкольных лагерях будет организовано двухразовое питание.
Загородные оздоровительные лагеря откроются в июне. С 1 июня планируется открытие первого сезона в лагерях «Байкальские волны» и «Огонёк», со 2 июня – в «Роднике», с 5 июня – в «Чайке». Заезд в спортивные загородные лагеря начнётся в середине июня: 11 июня – «Старт», 13 июня – «Зорька», 16 июня – «Надежда», 17 июня - «Юнтур».
Перед открытием во всех лагерях провели противоклещевую обработку, мероприятия по антитеррористической, противопожарной безопасности, текущий ремонт. Приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры и дозаторы.
Резервный коечный фонд в загородных лагерях составляет 200 койко-мест в смену на случай инфекционного заболевания. Все лагеря прикреплены к медицинским учреждениям: к республиканской инфекционной больнице – «Рассвет», «Берёзка», «Родник», «Огонёк», «Старт», «Зорька», «Юнтур»; Заиграевской центральной районной больнице – «Чайка», Кабанской центральной районной больнице – «Байкальские волны»; Гусиноозерской больнице – «Надежда».
Родители, не успевшие подать заявление через официальный сайт, до 15 июля лично подают заявление непосредственно в детский лагерь.
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