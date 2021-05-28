Коронавирус вновь внёс свои коррективы
В Улан-Удэ из-за сложной эпидобстановки не будет масштабного празднования и никаких массовых мероприятий в честь Дня защиты детей 1 июня. Все мероприятия будут проводиться в онлайн-режиме (0+), сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.
В 2020 году празднование Дня защиты детей в Улан-Удэ также не состоялось. В этот день провели только несколько онлайн-акций.
Ранее власти города отложили также День города, который планировали отметить в июне. Его перенесли на неопределённый срок.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 июля продлён режим ограничительных мероприятий. Сохраняются требованию по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. На массовые мероприятия будут пускать допускать участников и зрителей со справками об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии прививки против ковида.
По данным оперштаба на 28 мая, в Бурятии зарегистрировано 38 334 случая заражения. Суточный прирост составил +81 больной. Это на восемь человек большем, чем сутки ранее (+73). Всплеск заболеваемости в республике начался после длительных майских выходных.
День защиты детей — один из самых старых международных праздников, его отмечают с 1950 года. 1 июня взрослым напоминают о необходимости соблюдения прав ребёнка на свободу мнения, религии, образования, защиту от насилия. На международном уровне интересы ребёнка защищает Конвенция, принятая ООН в 1989 году и ратифицированная СССР в 1990-м.
В Улан-Удэ дети вновь останутся без яркого праздника на 1 июня
Общество, Фото:
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