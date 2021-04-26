Бурятский теннисист взял «бронзу» всероссийских соревнований

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Призёрами турнира также стали представители Иркутской области и Забайкальского края



С 22 по 25 апреля в городе Бердск Новосибирской области проходили всероссийские соревнования по настольному теннису, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне. В турнире принимали участие юные спортсмены в возрастных категориях: 2003 г. р. и моложе, 2006 г. р. и моложе и 2009 г. р. и моложе.



В соревнованиях участвовала сборная Бурятии, сформированная командами Селенгинского и Кяхтинского районов в составе 11 человек. Бронзовым призёром в парном разряде у юношей 2006 г.р. и моложе стал Илья Дурхисанов из Кяхты. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».



Призёрами турнира также стали Цырен Цэдашиев из Забайкальского края, получивший одно «серебро» и две «бронзы», и спортсмены из Иркутской области: Степан Кузаков (3 «бронзы»), Алексей Кузнецов («серебро»), Алексей Коногорский («бронза»), Владимир Маршал («бронза»).

