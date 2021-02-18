Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию Осинского района
В музее истории Бурятии открылась выставка «Художники земли Осинской». Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 45-летию Осинского района и празднованию Сагаалгана, сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.
Среди гостей и выступающих были официальные лица Осинского района Иркутской области, а также знаменитые выходцы из Осинского района.
В выставке принимают участие профессиональные художники и народные мастера разных поколений. Это работы заслуженного художника Республики Бурятия и Усть-Ордынского округа Любови Бертаковой, почётных ветеранов культуры района и округа, основателей художественного образования в регионе – Антонины Осодоевой, Надежды и Ильи Ашахановых. Для участия в выставке приглашен художник-график из Усть-Илимска, уроженец Осинского района – Никита Шоболов с сыном Степаном – продолжателем династии.
Выставка осинских художников открылась в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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