Выставка осинских художников открылась в Улан-Удэ

Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию Осинского района



В музее истории Бурятии открылась выставка «Художники земли Осинской». Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 45-летию Осинского района и празднованию Сагаалгана, сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.



Среди гостей и выступающих были официальные лица Осинского района Иркутской области, а также знаменитые выходцы из Осинского района.



В выставке принимают участие профессиональные художники и народные мастера разных поколений. Это работы заслуженного художника Республики Бурятия и Усть-Ордынского округа Любови Бертаковой, почётных ветеранов культуры района и округа, основателей художественного образования в регионе – Антонины Осодоевой, Надежды и Ильи Ашахановых. Для участия в выставке приглашен художник-график из Усть-Илимска, уроженец Осинского района – Никита Шоболов с сыном Степаном – продолжателем династии.

