Парень переехал в Подольск, скрываясь от призыва
В Улан-Удэ прекращено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Улан-удэнец обвинялся по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».
Установлено, что молодой человек состоял на воинском учёте в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ. С целью уклонения от призыва он умышленно не являлся по повестке в военкомат, оправдательных документов не предоставлял, более того, сменил место жительства, уехав в город Подольск Московской области.
- В связи с тем, что молодой человек в содеянном раскаялся, прошёл медицинскую комиссию, Советским районным судом Улан-Удэ ходатайство следователя удовлетворено, уголовное дело прекращено, гражданину назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решение суда вступило в законную силу.
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста
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