Пожарный в Бурятии рассказал, как спас двух маленьких детей

Евгений Воротников два года подряд становится в Бурятии лучшим начальником караула



По итогам ежегодного смотра-конкурса «Лучший по профессии» в Бурятии второй год подряд в категории «Лучший начальник караула» признан Евгений Воротников, начальник караула пожарно-спасательной части № 3. Он имеет медаль «За отвагу на пожаре», сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Евгений - выпускник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, в ведомстве трудится с 2007 года. Он поделился одной из историй спасения.



- Помню, когда только устроился в пожарную охрану, выезжали на пожар в квартире, в которой находились маленькие дети. Дверь в квартире была металлическая, а балкон зарешечен. Проникнуть внутрь было решено через балкон.



С помощью «Урала» мы вырвали решётку, затушили огонь, нашли детей и передали их медикам. Оказалось, ребятишки играли со спичками на кровати и в итоге подожгли её, а сами испугались и спрятались. К счастью, они не пострадали.



До сих пор не могу понять, как можно было оставить таких маленьких одних? Повезло, что соседи быстро отреагировали на запах и мы оперативно прибыли на место. А так квартира уже была заполнена дымом. Даже если бы вернулись родители, они бы попросту не смогли войти без защитных средств, которые есть у нас.



Данный случай считаю поучительным как для родителей, так и для детей, - поделился Евгений





