 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

Школьники из Иркутской области, учащиеся в Бурятии, получат компенсации за питание

Школьники из Иркутской области, учащиеся в Бурятии, получат компенсации за питание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такой закон приняли депутаты Заксобрания

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли проект закона о выплате компенсаций родителям расходов на питание детей из многодетных и малоимущих семей региона, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

В Иркутской области есть семь отдалённых муниципальных образований, дети из которых учатся в школах Красноярского края и Бурятии, так как им территориально ближе школы соседних регионов. Они не получают бесплатное питание в школах, предусмотренное законом Иркутской области для детей из многодетных и малообеспеченных семей, уточняет ТАСС

На выплату компенсаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 года потребуется 2,8 млн рублей, далее ежегодно порядка 6 млн рублей из областного бюджета.
школьное питание компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов
В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов
Общество, 10.08.2020
Топ неожиданных находок составил общественник Чингис Болотов
Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»
Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»
Общество, 10.08.2020
В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»
В Читу приехал «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
В Читу приехал «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Общество, 10.08.2020
Организаторы проедут по 45 регионам России и посетят 199 городов
В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года
В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года
Общество, 10.08.2020
Встреча матери и дочери вышла трогательной
В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан
В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан
Общество, 10.08.2020
На реку Джида, где стоит понтонный мост от военных, доставили дополнительное звено. ВИДЕО
Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах
Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах
Общество, 10.08.2020
Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника
Осуждённые колонии под Иркутском выковали урну-шишку
Осуждённые колонии под Иркутском выковали урну-шишку
Общество, 10.08.2020
Колония участвует в конкурсе на лучшую скамейку
В Бурятии появилась первая за многие годы женщина-марафонец
В Бурятии появилась первая за многие годы женщина-марафонец
Общество, 10.08.2020
Жительница Бурятии пробежала 42 километра в Красноярске
В Бурятии отразили атаку «террористов» на населённый пункт
В Бурятии отразили атаку «террористов» на населённый пункт
Общество, 10.08.2020
Военнослужащие отработали манёвренную оборону
Школьные стадионы Иркутска станут общедоступными
Школьные стадионы Иркутска станут общедоступными
Общество, 10.08.2020
Стадионы обещают отремонтировать
В Бурятии медведь сорвал ловушку с феромонами
В Бурятии медведь сорвал ловушку с феромонами
Общество, 10.08.2020
Медведь проверил ловушку, которую установили лесопатологи

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^