Школьники из Иркутской области, учащиеся в Бурятии, получат компенсации за питание

Такой закон приняли депутаты Заксобрания



Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли проект закона о выплате компенсаций родителям расходов на питание детей из многодетных и малоимущих семей региона, сообщили в пресс-службе законодательного органа.



В Иркутской области есть семь отдалённых муниципальных образований, дети из которых учатся в школах Красноярского края и Бурятии, так как им территориально ближе школы соседних регионов. Они не получают бесплатное питание в школах, предусмотренное законом Иркутской области для детей из многодетных и малообеспеченных семей, уточняет ТАСС



На выплату компенсаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 года потребуется 2,8 млн рублей, далее ежегодно порядка 6 млн рублей из областного бюджета.

