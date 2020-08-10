Такой закон приняли депутаты Заксобрания
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли проект закона о выплате компенсаций родителям расходов на питание детей из многодетных и малоимущих семей региона, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
В Иркутской области есть семь отдалённых муниципальных образований, дети из которых учатся в школах Красноярского края и Бурятии, так как им территориально ближе школы соседних регионов. Они не получают бесплатное питание в школах, предусмотренное законом Иркутской области для детей из многодетных и малообеспеченных семей, уточняет ТАСС
На выплату компенсаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 года потребуется 2,8 млн рублей, далее ежегодно порядка 6 млн рублей из областного бюджета.
Школьники из Иркутской области, учащиеся в Бурятии, получат компенсации за питание
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Такой закон приняли депутаты Заксобрания
Топ неожиданных находок составил общественник Чингис Болотов
В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»
Организаторы проедут по 45 регионам России и посетят 199 городов
Встреча матери и дочери вышла трогательной
На реку Джида, где стоит понтонный мост от военных, доставили дополнительное звено. ВИДЕО
Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника
Тренировочные сборы продлятся 16 дней
Колония участвует в конкурсе на лучшую скамейку
Жительница Бурятии пробежала 42 километра в Красноярске
Военнослужащие отработали манёвренную оборону
Инспекторы проверили 284 автомобиля
Стадионы обещают отремонтировать
Ранее подобных случаев не отмечалось
Медведь проверил ловушку, которую установили лесопатологи