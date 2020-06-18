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В Бурятии за сутки выявили 54 новых случая COVID-19

В Бурятии за сутки выявили 54 новых случая COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас лечение проходит 871 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 часов 18 июня зарегистрировано 2446 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1332.

Накануне сообщалось о 2392 случаях заражения. За минувшие сутки выявлено 54 новых больных.

Из 54 новых случаев COVID-19: 6 человек – прибывшие из регионов РФ, 3 человека – работники с рудника посёлка Иракинда, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1408 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 1561 человек, в том числе за минувшие сутки 54 человека. Умерло 14 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 500 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 371 больной COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 5 больных (в том числе старше 65 лет - 3 человека).

В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах находятся 88 человек.


коронавирус профилактика
 
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